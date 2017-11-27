Assassin's Creed: Origins уже месяц не могут взломать

Разработчики использовали обновлённую версию Denuvo с антипиратской защитой VMProtect.

С момента выхода Assassin's Creed: Origins прошёл практически месяц, а хакерам так и не удалось взломать игру. Для этого Ubisoft пришлось использовать последнюю версию защиты Denuvo и антипиратской защиты VMProject.

Assassin's Creed: Origins не удалось взломать даже за месяц из-за обновлённой версии Denuvo Фото © Ubisoft Montreal

Ранее обновлённая версия Denuvo хорошо зарекомендовала себя в других новых играх. Среди них Injustice 2, Sonic Forces, Star Wars: Battlefront 2, Need for Speed Payback. Эти игры ещё не взломали.