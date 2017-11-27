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Опубликовано 27 ноября 2017, 10:21

Assassin's Creed: Origins уже месяц не могут взломать

Фото &copy; Ubisoft Montreal

Фото © Ubisoft Montreal

Разработчики использовали обновлённую версию Denuvo с антипиратской защитой VMProtect.

С момента выхода Assassin's Creed: Origins прошёл практически месяц, а хакерам так и не удалось взломать игру. Для этого Ubisoft пришлось использовать последнюю версию защиты Denuvo и антипиратской защиты VMProject.

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Assassin's Creed: Origins не удалось взломать даже за месяц из-за обновлённой версии Denuvo

Фото © Ubisoft Montreal

Ранее обновлённая версия Denuvo хорошо зарекомендовала себя в других новых играх. Среди них Injustice 2, Sonic Forces, Star Wars: Battlefront 2, Need for Speed Payback. Эти игры ещё не взломали.

Напомним, изначально пользователи жаловались на снижение производительности Assassin’s Creed: Origins из-за использования Denuvo и VMProtect. Разработчики заявили, что это программное обеспечение никак не влияет на работу игры.

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Сергей Сурепин
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