Авторы Fortnite судятся с 14-летним читером
Фото © Epic Games
В защиту мошенника выступила его мать. Она считает, что разработчики делают из ребёнка козла отпущения.
Компания Epic Games после выхода бесплатного режима "Королевская битва" для шутера Fortnite активно борется с читерами. Разработчики даже прибегают к судебному вмешательству.
Мать 14-летнего читера выступила в его защиту в суде против Epic Games
Фото © Epic Games
Одним из ответчиков стал 14-летний игрок Калеб Роджерс. Он неоднократно использовал читы в Fortnite. В защиту юного геймера выступила его мать. В суде она заявила, что у Epic Games нет доказательств вины подростка.
По словам разработчиков, читеры наносят финансовый ущерб компании. Мать 14-летнего подростка при этом уверена, что из её сына пытаются сделать козла отпущения.