Авторы Fortnite судятся с 14-летним читером

В защиту мошенника выступила его мать. Она считает, что разработчики делают из ребёнка козла отпущения.

Компания Epic Games после выхода бесплатного режима "Королевская битва" для шутера Fortnite активно борется с читерами. Разработчики даже прибегают к судебному вмешательству.

Мать 14-летнего читера выступила в его защиту в суде против Epic Games Фото © Epic Games

Одним из ответчиков стал 14-летний игрок Калеб Роджерс. Он неоднократно использовал читы в Fortnite. В защиту юного геймера выступила его мать. В суде она заявила, что у Epic Games нет доказательств вины подростка.