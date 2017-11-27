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Опубликовано 27 ноября 2017, 09:44

Авторы Fortnite судятся с 14-летним читером

Фото &copy;&nbsp; Epic Games

Фото ©  Epic Games

В защиту мошенника выступила его мать. Она считает, что разработчики делают из ребёнка козла отпущения.

Компания Epic Games после выхода бесплатного режима "Королевская битва" для шутера Fortnite активно борется с читерами. Разработчики даже прибегают к судебному вмешательству.

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Мать 14-летнего читера выступила в его защиту в суде против Epic Games

Фото © Epic Games

Одним из ответчиков стал 14-летний игрок Калеб Роджерс. Он неоднократно использовал читы в Fortnite. В защиту юного геймера выступила его мать. В суде она заявила, что у Epic Games нет доказательств вины подростка.

По словам разработчиков, читеры наносят финансовый ущерб компании. Мать 14-летнего подростка при этом уверена, что из её сына пытаются сделать козла отпущения.

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Сергей Сурепин
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