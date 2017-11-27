Игра о покемонах наносит огромный ущерб экономике США

Ловцы виртуальных монстров играют за рулём, нарушают правила дорожного движения и даже гибнут.

Исследователи Университета Пердью Мара Факсио и Джон Макконнелл сопоставили популярность игры Pokemon Go и экономический ущерб штату Индиана. По оценке учёных, из-за игроков казна штата недосчиталась около 25,5 млн долларов.

В отчёте "Смерть от Pokemon Go" исследователи проанализировали ДТП на дорогах Индианы в первые 148 дней после выхода игры. Оказалось, что за это время произошло на 286 аварий больше (две со смертельным исходом), чем за аналогичный период прошлого года. Из почти 300 ДТП 134 аварии произошли вблизи покестопов — виртуальных точек с бонусами. Видимо, геймеры проходили через них за рулём и отвлекались на смартфон.

По приблизительным оценкам, игроки нанесли ущерб от 5,2 до 25,5 млн долларов. В масштабах США экономические потери могут быть ещё весомее — от 2 до 7,3 млрд долларов за менее чем половину 2016 года.