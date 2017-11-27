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Регион
Опубликовано 27 ноября 2017, 17:03

Фанаты Wolfenstein 2: The New Colossus выпустили свою версию игры

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Bethesda Softworks

Скриншот видео: youtube.com/Bethesda Softworks

Популярный военный шутер так и не вышел в Израиле. Игроки сделали версию без цензуры.

Игра Wolfenstein 2: The New Colossus вышла 27 октября. В Германии она подверглась цензуре, поэтому специально для этой страны выпустили версию, в которой у Адольфа Гитлера нет усов.

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Фанаты Wolfenstein 2: The New Colossus из Израиля сделали свою бюджетную версию игры без цензуры

Скриншот видео: youtube.com/Bethesda Softworks

В Израиле игра и вовсе не вышла, поэтому трое фанатов выпустили собственную бюджетную версию Wolfenstein 2: The New Colossus. Проект получил название Wolfenstache — энтузиасты отказались от цензуры.

Напомним, издатель игры Bethesda так и не объяснил, почему игра не вышла на территории Израиля.

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Сергей Сурепин
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