Фанаты Wolfenstein 2: The New Colossus выпустили свою версию игры

Популярный военный шутер так и не вышел в Израиле. Игроки сделали версию без цензуры.

Игра Wolfenstein 2: The New Colossus вышла 27 октября. В Германии она подверглась цензуре, поэтому специально для этой страны выпустили версию, в которой у Адольфа Гитлера нет усов.

Фанаты Wolfenstein 2: The New Colossus из Израиля сделали свою бюджетную версию игры без цензуры Скриншот видео: youtube.com/Bethesda Softworks

В Израиле игра и вовсе не вышла, поэтому трое фанатов выпустили собственную бюджетную версию Wolfenstein 2: The New Colossus. Проект получил название Wolfenstache — энтузиасты отказались от цензуры.