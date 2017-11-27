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Регион
Опубликовано 27 ноября 2017, 16:21

Фанаты хотят лишить Electronic Arts прав на "Звёздные войны"

Фото &copy; EA DICE

Фото © EA DICE

Петицию для компании "Дисней" по этому поводу уже подписало более 16 тысяч человек.

Фанаты написали петицию в адрес компании "Дисней". Они просят отобрать права на "Звёздные войны" у издателя Electronic Arts.

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Фанаты попросили "Дисней" отозвать права на серию "Звёздные войны" у Electronic Arts

Фото © EA DICE

Пользователи уверены, что EA за четыре года показала свою некомпетентность и безразличие по отношению к игрокам. Фанаты вспомнили о Star Wars Battlefront (2015 год), которая при цене в 60 долларов на старте имела пять карт и четыре режима.

Также на оформление петиции повлиял последний скандал с игрой Star Wars: Battlefront 2. Издателя Electronic Arts обвинили в чрезмерном навязывании микроплатежей.

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Сергей Сурепин
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