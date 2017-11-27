Фанаты хотят лишить Electronic Arts прав на "Звёздные войны"

Петицию для компании "Дисней" по этому поводу уже подписало более 16 тысяч человек.

Пользователи уверены, что EA за четыре года показала свою некомпетентность и безразличие по отношению к игрокам. Фанаты вспомнили о Star Wars Battlefront (2015 год), которая при цене в 60 долларов на старте имела пять карт и четыре режима.