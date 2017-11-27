Фанаты хотят лишить Electronic Arts прав на "Звёздные войны"
Фото © EA DICE
Петицию для компании "Дисней" по этому поводу уже подписало более 16 тысяч человек.
Фанаты написали петицию в адрес компании "Дисней". Они просят отобрать права на "Звёздные войны" у издателя Electronic Arts.
Фанаты попросили "Дисней" отозвать права на серию "Звёздные войны" у Electronic Arts
Фото © EA DICE
Пользователи уверены, что EA за четыре года показала свою некомпетентность и безразличие по отношению к игрокам. Фанаты вспомнили о Star Wars Battlefront (2015 год), которая при цене в 60 долларов на старте имела пять карт и четыре режима.
Также на оформление петиции повлиял последний скандал с игрой Star Wars: Battlefront 2. Издателя Electronic Arts обвинили в чрезмерном навязывании микроплатежей.