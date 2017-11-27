В Assassin's Creed: Origins нашли отсылку к Final Fantasy XV

Фанат Assassin's Creed: Origins нашёл в игре отсылку к Final Fantasy XV. Он наткнулся на закрытую гробницу, вход в которую скрывает головоломка и настенный рисунок с Ноктисом.

Из-за того что попасть в гробницу пока нельзя, игроку пришлось использовать чит-код и включить свободную камеру. Благодаря этому он узнал, что внутри находится пьедестал. Скорее всего, там появится меч Ноктиса в качестве трофея.