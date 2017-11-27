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Опубликовано 27 ноября 2017, 15:55

В Assassin's Creed: Origins нашли отсылку к Final Fantasy XV

Фото &copy; Ubisoft Montreal

Фото © Ubisoft Montreal

Фанаты популярных игровых серий продолжают искать интересные факты, оставленные разработчиками.

Фанат Assassin's Creed: Origins нашёл в игре отсылку к Final Fantasy XV. Он наткнулся на закрытую гробницу, вход в которую скрывает головоломка и настенный рисунок с Ноктисом.

Из-за того что попасть в гробницу пока нельзя, игроку пришлось использовать чит-код и включить свободную камеру. Благодаря этому он узнал, что внутри находится пьедестал. Скорее всего, там появится меч Ноктиса в качестве трофея.

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Отсылку к Final Fantasy XV нашли в Assassin's Creed: Origins

Фото © Ubisoft Montreal

Напомним, ранее Ubisoft и Square Enix объявили о сотрудничестве. Теперь в играх компаний появится новый контент.

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Сергей Сурепин
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