В Assassin's Creed: Origins нашли отсылку к Final Fantasy XV
Фото © Ubisoft Montreal
Фанаты популярных игровых серий продолжают искать интересные факты, оставленные разработчиками.
Фанат Assassin's Creed: Origins нашёл в игре отсылку к Final Fantasy XV. Он наткнулся на закрытую гробницу, вход в которую скрывает головоломка и настенный рисунок с Ноктисом.
Из-за того что попасть в гробницу пока нельзя, игроку пришлось использовать чит-код и включить свободную камеру. Благодаря этому он узнал, что внутри находится пьедестал. Скорее всего, там появится меч Ноктиса в качестве трофея.
Отсылку к Final Fantasy XV нашли в Assassin's Creed: Origins
Фото © Ubisoft Montreal
Напомним, ранее Ubisoft и Square Enix объявили о сотрудничестве. Теперь в играх компаний появится новый контент.