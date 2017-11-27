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Опубликовано 27 ноября 2017, 15:21

Steam установил новый рекорд

Фото &copy;&nbsp;Bluehole Studio

Фото © Bluehole Studio

Этого результата удалось добиться благодаря обновлениям, которые получили Dota 2 и PUBG.

25 ноября сервис цифровой дистрибуции Steam установил новый рекорд по количеству активных пользователей. Одновременное количество игроков на пике составило практически 17,7 миллиона.

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Обновления PUBG и Dota 2 привели Steam к новому рекорду

Фото © Bluehole Studio

Наплыв игроков связан с ростом популярности PlayerUnknown's Battlegrounds. В шутер одновременно играют практически 3 миллиона человек.

Установить новый рекорд Steam удалось благодаря не только PUBG, но и Dota 2. Игра не так давно получила новое обновление — пользователи начали массово тестировать его.

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Сергей Сурепин
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