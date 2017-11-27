Steam установил новый рекорд

Этого результата удалось добиться благодаря обновлениям, которые получили Dota 2 и PUBG.

Наплыв игроков связан с ростом популярности PlayerUnknown's Battlegrounds. В шутер одновременно играют практически 3 миллиона человек.

Установить новый рекорд Steam удалось благодаря не только PUBG, но и Dota 2. Игра не так давно получила новое обновление — пользователи начали массово тестировать его.