Steam установил новый рекорд
Фото © Bluehole Studio
Этого результата удалось добиться благодаря обновлениям, которые получили Dota 2 и PUBG.
25 ноября сервис цифровой дистрибуции Steam установил новый рекорд по количеству активных пользователей. Одновременное количество игроков на пике составило практически 17,7 миллиона.
Обновления PUBG и Dota 2 привели Steam к новому рекорду
Фото © Bluehole Studio
Наплыв игроков связан с ростом популярности PlayerUnknown's Battlegrounds. В шутер одновременно играют практически 3 миллиона человек.
Установить новый рекорд Steam удалось благодаря не только PUBG, но и Dota 2. Игра не так давно получила новое обновление — пользователи начали массово тестировать его.