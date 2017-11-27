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Опубликовано 27 ноября 2017, 14:48

В Сети появились подробности о Devil May Cry 5

Один из пользователей форума ResetEra поделился огромным количеством информации о новой игре.

Фото &copy; Capcom

Фото © Capcom

Пользователь форума ResetEra под псевдонимом Son of Sparda опубликовал огромное количество информации о новой игре Хидеаки Ицуно. Ею должна стать пятая часть Devil May Cry.

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Стали известны подробности Devil May Cry 5

Фото © Capcom

Согласно слухам, Devil May Cry 5 станет сиквелом к оригинальной серии. Изначально разработчики хотели выпустить игру в ноябре 2018 года, но релиз могут отложить до марта 2019 года.

Действия Devil May Cry 5 развернутся сразу же после событий четвёртой части. Игроки смогут взять на себя роль не только Данте, но и Неро.

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Сергей Сурепин
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