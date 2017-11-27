В Сети появились подробности о Devil May Cry 5

Пользователь форума ResetEra под псевдонимом Son of Sparda опубликовал огромное количество информации о новой игре Хидеаки Ицуно. Ею должна стать пятая часть Devil May Cry.

Стали известны подробности Devil May Cry 5 Фото © Capcom

Согласно слухам, Devil May Cry 5 станет сиквелом к оригинальной серии. Изначально разработчики хотели выпустить игру в ноябре 2018 года, но релиз могут отложить до марта 2019 года.