Strategic Culture: Восточное партнёрство создаётся, чтобы навредить России

Премьер-министр Великобритании сформулировала главную идею создания нового европейского формирования.

По мнению издания Strategic Culture, Тереза Мэй предельно ясно сформулировала основной посыл программы развития партнёрских отношений с шестью бывшими советскими республиками. Для того чтобы «обуздать» Россию и нейтрализовать угрозу безопасности, Великобритания при участии других европейских стран должна нарушить связи страны и обеспечить окончательный уход Украины, Грузии, Молдавии, Армении, Азербайджана и Белоруссии в сторону ЕС.

При этом, по данным издания, открытая кампания по дискредитации Москвы ничего странам — участникам Восточного партнёрства не принесет: ни одно из шести государств так и не получило чётких гарантий вхождения в Европейский Союз.