Авторы Pokemon Go получили 200 миллионов долларов инвестиций
Привлечённые денежные средства разработчики планируют использовать для поддержки AR-игры.
Фото © РИА Новости/Владимир Песня
Компания Niantic получила 200 миллионов долларов. Денежные средства авторам Pokemon Go достались в рамках второго раунда привлечения инвестиций.
Авторы Pokemon Go привлекли 200 миллионов долларов инвестиций
Фото © РИА Новости/Владимир Песня
Руководитель студии Джон Ханке заявил, что средства дадут компании новые стратегические возможности, а также позволят сосредоточиться на разработке игр с использованием технологий дополненной реальности. Также разработчики планируют и дальше поддерживать Pokemon Go.
Инвесторами выступили: Spark Capital, Founders Fund, Meritech и Javelin Venture Capital.