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Регион
Опубликовано 28 ноября 2017, 10:46

Авторы Pokemon Go получили 200 миллионов долларов инвестиций

Привлечённые денежные средства разработчики планируют использовать для поддержки AR-игры.

Фото &copy; РИА Новости/Владимир Песня

Фото © РИА Новости/Владимир Песня

Компания Niantic получила 200 миллионов долларов. Денежные средства авторам Pokemon Go достались в рамках второго раунда привлечения инвестиций.

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Авторы Pokemon Go привлекли 200 миллионов долларов инвестиций

Фото © РИА Новости/Владимир Песня

Руководитель студии Джон Ханке заявил, что средства дадут компании новые стратегические возможности, а также позволят сосредоточиться на разработке игр с использованием технологий дополненной реальности. Также разработчики планируют и дальше поддерживать Pokemon Go.

Инвесторами выступили: Spark Capital, Founders Fund, Meritech и Javelin Venture Capital.

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Сергей Сурепин
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