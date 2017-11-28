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Регион
Опубликовано 28 ноября 2017, 10:23

PlayerUnknown's Battlegrounds получит мобильную версию

За проект отвечает издатель Tencent. Игра должна будет распространяться на китайском рынке.

Фото &copy; Bluehole Studio

Фото © Bluehole Studio

Tencent планирует объединить усилия с PUBG Corporation и выпустить мобильную версию PlayerUnknown's Battlegrounds. Игра получит ключевые элементы ПК-версии.

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Tencent планирует выпустить мобильную версию PlayerUnknown's Battlegrounds для китайского рынка

Фото © Bluehole Studio

Проект будет распространяться на территории Китая. У игры нет даты выхода. Издатель не сообщает, будет ли доступен проект вне Китая.

Ранее Tencent подписал соглашение с Bluehole. Издатель получил эксклюзивные права на издание игры в Китае.

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Сергей Сурепин
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