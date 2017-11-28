PlayerUnknown's Battlegrounds получит мобильную версию
За проект отвечает издатель Tencent. Игра должна будет распространяться на китайском рынке.
Фото © Bluehole Studio
Tencent планирует объединить усилия с PUBG Corporation и выпустить мобильную версию PlayerUnknown's Battlegrounds. Игра получит ключевые элементы ПК-версии.
Tencent планирует выпустить мобильную версию PlayerUnknown's Battlegrounds для китайского рынка
Фото © Bluehole Studio
Проект будет распространяться на территории Китая. У игры нет даты выхода. Издатель не сообщает, будет ли доступен проект вне Китая.
Ранее Tencent подписал соглашение с Bluehole. Издатель получил эксклюзивные права на издание игры в Китае.