Sony скоро анонсирует Ghost of Tsushima

Майкл Денни, старший вице-президент Sony, заявил, что компания специально ничего не говорила о разработке Ghost of Tsushima. Новым проектом занимаются авторы inFamous.

В Sony назвали анонс Ghost of Tsushima "близким к релизу" Фото © Sony

Он считает, что люди зря волновались о судьбе студии Sucker Punch. Сейчас многие издатели постепенно осознают, что для анонсов необходимо подбирать правильное время.