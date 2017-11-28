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Опубликовано 28 ноября 2017, 09:55

Sony скоро анонсирует Ghost of Tsushima

Один из руководителей игрового подразделения PlayStation объяснил причину задержки анонса.

Фото &copy; Sony

Фото © Sony

Майкл Денни, старший вице-президент Sony, заявил, что компания специально ничего не говорила о разработке Ghost of Tsushima. Новым проектом занимаются авторы inFamous.

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В Sony назвали анонс Ghost of Tsushima "близким к релизу"

Фото © Sony

Он считает, что люди зря волновались о судьбе студии Sucker Punch. Сейчас многие издатели постепенно осознают, что для анонсов необходимо подбирать правильное время.

По мнению Денни, ранее Sony слишком рано делилась своими планами. Теперь разработчики не хотят допускать похожих ошибок.

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Сергей Сурепин
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