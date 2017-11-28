Sony скоро анонсирует Ghost of Tsushima
Один из руководителей игрового подразделения PlayStation объяснил причину задержки анонса.
Фото © Sony
Майкл Денни, старший вице-президент Sony, заявил, что компания специально ничего не говорила о разработке Ghost of Tsushima. Новым проектом занимаются авторы inFamous.
В Sony назвали анонс Ghost of Tsushima "близким к релизу"
Фото © Sony
Он считает, что люди зря волновались о судьбе студии Sucker Punch. Сейчас многие издатели постепенно осознают, что для анонсов необходимо подбирать правильное время.
По мнению Денни, ранее Sony слишком рано делилась своими планами. Теперь разработчики не хотят допускать похожих ошибок.