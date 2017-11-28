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Регион
Опубликовано 28 ноября 2017, 09:28

У Switch есть шансы превзойти продажи Wii

Консоль может занять практически половину всего рынка игровых устройств в 2018 году.

Фото &copy; Flickr/Gaetan Ducatteeuw

Фото © Flickr/Gaetan Ducatteeuw

Аналитики из NPD считают, что продажи Nintendo Switch за первые 10 месяцев с момента выхода на 20% могут превзойти показатели консоли Wii за тот же период. Вместе с этим в 2018 году гибридная консоль может занять более 40% рынка игровых гаджетов.

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Продажи Nintendo Switch за 10 месяцев могут превзойти показатели Wii

Фото © Flickr/Gaetan Ducatteeuw

Способствовать этому будет, как считают аналитики, своевременный выход игры о покемонах. Специалисты уверены в потенциале Switch.

Напомним, продажи консоли начались 3 марта 2017 года. Согласно прогнозу, в последних двух кварталах 2017 финансового года Switch займёт 13,6% всего консольного рынка США.

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Сергей Сурепин
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