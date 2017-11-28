И это при том, что средняя температура воздуха в Великобритании может упасть всего лишь до минус восьми градусов.

Начало зимы и традиционных праздников в Великобритании может быть омрачено серьёзными эпидемиями сезонных заболеваний, сообщает Daily Mail. Смещение холодных течений к берегам Великобритании послужит причиной для серьёзного похолодания прямо в канун рождественских праздников.

С такой зимой британцы столкнулись в 2010 году — тогда за несколько дней температура опустилась ниже –13 градусов Цельсия, заставив привыкших к мягким зимам жителей Великобритании спасаться подручными средствами.

Но и это далеко не все проблемы. Резкое изменение климата может вызвать вспышку вирусных заболеваний, передающихся от животных к человеку. Климатологи и вирусологи Колумбийского университета в Нью-Йорке пришли к выводу, что четыре предыдущих вспышки вирусов смертельного гриппа произошли после подобных изменений климата.