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Опубликовано 28 ноября 2017, 15:55

У PS4 и PSVR продолжают расти продажи

Фото &copy; Flickr/Leon Terra

Фото © Flickr/Leon Terra

Аналитики отчитались о том, как прошла "чёрная пятница" на территории Великобритании.

В Великобритании прошла "чёрная пятница". Её результаты в этом году оказались намного выше, чем годом ранее.

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PS4 и PSVR показали лучшие результаты в британской рознице со времён релиза

Фото © Flickr/Leon Terra

Например, продажи Xbox One и PS4 вместе взятых выросли на 3%. Консоль от Sony при этом разошлась в британской рознице лучше, чем во все предыдущие годы.

Аналогичный результат показал шлем виртуальной реальности PSVR. Продажи за прошлую неделю превысили показатели всех предыдущих 18 недель вместе взятых.

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Сергей Сурепин
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