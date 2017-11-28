У PS4 и PSVR продолжают расти продажи

Аналитики отчитались о том, как прошла "чёрная пятница" на территории Великобритании.

В Великобритании прошла "чёрная пятница". Её результаты в этом году оказались намного выше, чем годом ранее.

PS4 и PSVR показали лучшие результаты в британской рознице со времён релиза Фото © Flickr/Leon Terra

Например, продажи Xbox One и PS4 вместе взятых выросли на 3%. Консоль от Sony при этом разошлась в британской рознице лучше, чем во все предыдущие годы.