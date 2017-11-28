Авторы Nioh добавят поддержку мыши в версию для ПК
Фото: © Team Ninja
Представители Team Ninja заявили о том, что функция появится в следующем обновлении.
Студия Team Ninja анонсировала новое обновление для Nioh. В патче 1.21.03 появится поддержка мыши и возможность переназначать клавиши управления на клавиатуре.
Разработчики Nioh добавят в ПК-версию управление мышью спустя почти месяц после релиза
Фото: © Team Ninja
Вместе с этим разработчики исправят различные баги. Среди них фигурирует ошибка с чувствительностью стиков при управлении с геймпада, а также неисправность во время поиска других игроков.
Обновление выйдет 30 ноября.