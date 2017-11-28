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Опубликовано 28 ноября 2017, 15:24

Авторы Nioh добавят поддержку мыши в версию для ПК

Фото: &copy; Team Ninja

Фото: © Team Ninja

Представители Team Ninja заявили о том, что функция появится в следующем обновлении.

Студия Team Ninja анонсировала новое обновление для Nioh. В патче 1.21.03 появится поддержка мыши и возможность переназначать клавиши управления на клавиатуре.

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Разработчики Nioh добавят в ПК-версию управление мышью спустя почти месяц после релиза

Фото: © Team Ninja

Вместе с этим разработчики исправят различные баги. Среди них фигурирует ошибка с чувствительностью стиков при управлении с геймпада, а также неисправность во время поиска других игроков.

Обновление выйдет 30 ноября.

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Сергей Сурепин
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