Авторы Nioh добавят поддержку мыши в версию для ПК

Представители Team Ninja заявили о том, что функция появится в следующем обновлении.

Студия Team Ninja анонсировала новое обновление для Nioh. В патче 1.21.03 появится поддержка мыши и возможность переназначать клавиши управления на клавиатуре.

Вместе с этим разработчики исправят различные баги. Среди них фигурирует ошибка с чувствительностью стиков при управлении с геймпада, а также неисправность во время поиска других игроков.