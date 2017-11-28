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Опубликовано 28 ноября 2017, 14:55

Следующая часть Deus Ex выйдет не скоро

Фото &copy; Feral Interactive

Фото © Feral Interactive

Разработчики заявили, что новая игра должна подождать своей очереди, но она точно выйдет.

Руководитель Square Enix Йосуке Мацуда рассказал о том, что разработчики уверены в Deus Ex. Он заверил, что сейчас серия жива, однако команде пришлось взять небольшой перерыв из-за работы над другими проектами.

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Square Enix заявила, что следующей Deus Ex придётся "подождать своей очереди"

Фото © Feral Interactive

Также стало известно, что сейчас у Eidos Montreal нет ресурсов для работы над новой частью Deus Ex. При этом команда никогда не отказывалась от этой серии.

Последняя часть серии — Deus Ex: Mankind Divided. Игра вышла в августе 2016 года.

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Сергей Сурепин
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