Следующая часть Deus Ex выйдет не скоро
Фото © Feral Interactive
Разработчики заявили, что новая игра должна подождать своей очереди, но она точно выйдет.
Руководитель Square Enix Йосуке Мацуда рассказал о том, что разработчики уверены в Deus Ex. Он заверил, что сейчас серия жива, однако команде пришлось взять небольшой перерыв из-за работы над другими проектами.
Square Enix заявила, что следующей Deus Ex придётся "подождать своей очереди"
Фото © Feral Interactive
Также стало известно, что сейчас у Eidos Montreal нет ресурсов для работы над новой частью Deus Ex. При этом команда никогда не отказывалась от этой серии.
Последняя часть серии — Deus Ex: Mankind Divided. Игра вышла в августе 2016 года.