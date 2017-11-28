Следующая часть Deus Ex выйдет не скоро

Разработчики заявили, что новая игра должна подождать своей очереди, но она точно выйдет.

Руководитель Square Enix Йосуке Мацуда рассказал о том, что разработчики уверены в Deus Ex. Он заверил, что сейчас серия жива, однако команде пришлось взять небольшой перерыв из-за работы над другими проектами.

Square Enix заявила, что следующей Deus Ex придётся "подождать своей очереди" Фото © Feral Interactive

Также стало известно, что сейчас у Eidos Montreal нет ресурсов для работы над новой частью Deus Ex. При этом команда никогда не отказывалась от этой серии.