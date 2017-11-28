Destiny 2 получит пробную версию
С помощью бесплатной версии многопользовательского шутера можно будет изучить две локации.
Bungie анонсировала пробную версию Destiny 2. Она выйдет 28 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
Авторы Destiny 2 выпустят пробную версию игры
В бесплатной версии будут доступны две локации — Титан и EDZ. Также игрокам будет доступен многопользовательский режим, "Быстрая игра" и можно будет вступить в клан.
Главное ограничение касается прокачки персонажа. Пользователи смогут дойти только до седьмого уровня.