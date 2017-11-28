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Опубликовано 28 ноября 2017, 14:33

Destiny 2 получит пробную версию

Фото: &copy; facebook.com/destinythegame.ru

Фото: © facebook.com/destinythegame.ru

С помощью бесплатной версии многопользовательского шутера можно будет изучить две локации.

Bungie анонсировала пробную версию Destiny 2. Она выйдет 28 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Авторы Destiny 2 выпустят пробную версию игры

Фото: © facebook.com/destinythegame.ru

В бесплатной версии будут доступны две локации — Титан и EDZ. Также игрокам будет доступен многопользовательский режим, "Быстрая игра" и можно будет вступить в клан.

Главное ограничение касается прокачки персонажа. Пользователи смогут дойти только до седьмого уровня.

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Сергей Сурепин
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