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Опубликовано 28 ноября 2017, 14:15

Авторы Demon’s Souls закроют серверы игры

В будущем пользователям придётся рассчитывать только на собственные силы в битвах с боссами.

Фото: &copy; demonssouls.wiki.fextralife.com

Фото: © demonssouls.wiki.fextralife.com

Sony Interactive Entertainment анонсировала закрытие серверов Demon's Souls. Это изменение затронет игроков по всему миру.

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Разработчики закроют сервера Demon's Souls спустя девять лет после выхода игры

Фото: © demonssouls.wiki.fextralife.com

Без серверов игроки не смогут сражаться друг с другом и призывать союзников для помощи в сражениях с боссами. Вместе с этим из игрового мира пропадут сообщения других пользователей.

Серверы перестанут работать 28 февраля 2018 года.

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Сергей Сурепин
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