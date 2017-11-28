Авторы Demon’s Souls закроют серверы игры
В будущем пользователям придётся рассчитывать только на собственные силы в битвах с боссами.
Фото: © demonssouls.wiki.fextralife.com
Sony Interactive Entertainment анонсировала закрытие серверов Demon's Souls. Это изменение затронет игроков по всему миру.
Разработчики закроют сервера Demon's Souls спустя девять лет после выхода игры
Фото: © demonssouls.wiki.fextralife.com
Без серверов игроки не смогут сражаться друг с другом и призывать союзников для помощи в сражениях с боссами. Вместе с этим из игрового мира пропадут сообщения других пользователей.
Серверы перестанут работать 28 февраля 2018 года.