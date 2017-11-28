Госдума попросит Козака разрешить животным жить в подвалах домов
Фото: ©РИА Новости/ Наталья Селиверстова
Отмечается, что уже готовится соответствующее обращение для решения существующей проблемы.
Глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов просит, чтобы животные могли беспрепятственно жить в подвалах домов. Для этого надо отредактировать технический регламент. С этой целью депутат планирует отправить документ на имя вице-премьера РФ Дмитрия Козака.
Бурматов отмечает, что на сегодняшний день животные не могут попасть в подвалы или выбраться оттуда. Из-за этого они либо замерзают, либо оказываются замурованными и погибают.
— На мой взгляд, нет никакой проблемы этот технический регламент чуть-чуть поменять, оставив возможность прохода туда животных, которые могли бы и в зимний период там быть, и когда их жизни угрожает опасность, — заявил Бурматов.