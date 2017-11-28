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Регион
Опубликовано 28 ноября 2017, 15:15

Госдума попросит Козака разрешить животным жить в подвалах домов

Фото: &copy;РИА Новости/&nbsp;Наталья Селиверстова

Фото: ©РИА Новости/ Наталья Селиверстова

Отмечается, что уже готовится соответствующее обращение для решения существующей проблемы.

Глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов просит, чтобы животные могли беспрепятственно жить в подвалах домов. Для этого надо отредактировать технический регламент. С этой целью депутат планирует отправить документ на имя вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

Бурматов отмечает, что на сегодняшний день животные не могут попасть в подвалы или выбраться оттуда. Из-за этого они либо замерзают, либо оказываются замурованными и погибают.

— На мой взгляд, нет никакой проблемы этот технический регламент чуть-чуть поменять, оставив возможность прохода туда животных, которые могли бы и в зимний период там быть, и когда их жизни угрожает опасность, — заявил Бурматов.

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Янковская Ольга
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