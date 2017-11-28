Госдума попросит Козака разрешить животным жить в подвалах домов

Отмечается, что уже готовится соответствующее обращение для решения существующей проблемы.

Глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов просит, чтобы животные могли беспрепятственно жить в подвалах домов. Для этого надо отредактировать технический регламент. С этой целью депутат планирует отправить документ на имя вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

Бурматов отмечает, что на сегодняшний день животные не могут попасть в подвалы или выбраться оттуда. Из-за этого они либо замерзают, либо оказываются замурованными и погибают.