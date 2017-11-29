Извращенец установил камеру в туалете Starbucks, чтобы наблюдать за девушками

Один из посетителей "Старбакса" случайно обнаружил спрятанную камеру в единственном туалете кофейни и сообщил об этом сотрудникам, которые извлекли устройство и немедленно передали его полиции.

Вскоре правоохранителям удалось установить личность того, кто спрятал камеру. Им оказался 31-летний Энтони Дайнс, который увлекается вуайеризмом. Его задержали после того, как детективы предоставили общественности снимок подозреваемого, взятый с записи скрытой камеры в момент её установки.

Дайнс был признан виновным по четырём пунктам и своей вины не отрицал. В полиции он признался, что у него фетиш смотреть "на то, как мочатся женщины". Судья Карен Хэммонд заявила, что виновного могут отпустить под залог при условии, что он больше не будет иметь права владеть любыми записывающими устройствами, а также ему запрещается посещать туалеты, находящиеся в общественных местах.