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Регион
Опубликовано 28 ноября 2017, 19:08

"Яндекс. Маркет" назвал самые продаваемые товары "чёрной пятницы"

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Витвитцкий

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвитцкий

По данным сервиса, большой популярностью пользовались товары из категорий "игрушки", "инструменты" и "электроника".

Сотрудники российского сервиса "Яндекс. Маркет" выявили, что больше всего во время "чёрной пятницы" покупали игрушки, инструменты и электронику, сообщает E-pepper со ссылкой на представителя компании.

По данным издания, на первом месте по количеству продаж оказался фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2.

Интерактивный планшет Mobiloo занял второе место, а замкнул тройку лидеров электрический лобзик Bort BPS-650-Q.

Средняя скидка на все товары "Яндекса. Маркет" составила 40 процентов, максимальная — 90. По такой акции около 5,5 тысячи заказов сделали пользователи за три дня распродаж.

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Екатерина Землянухина
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