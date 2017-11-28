"Яндекс. Маркет" назвал самые продаваемые товары "чёрной пятницы"

По данным сервиса, большой популярностью пользовались товары из категорий "игрушки", "инструменты" и "электроника".

Сотрудники российского сервиса "Яндекс. Маркет" выявили, что больше всего во время "чёрной пятницы" покупали игрушки, инструменты и электронику, сообщает E-pepper со ссылкой на представителя компании.

По данным издания, на первом месте по количеству продаж оказался фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2.

Интерактивный планшет Mobiloo занял второе место, а замкнул тройку лидеров электрический лобзик Bort BPS-650-Q.