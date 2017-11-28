"Яндекс. Маркет" назвал самые продаваемые товары "чёрной пятницы"
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По данным сервиса, большой популярностью пользовались товары из категорий "игрушки", "инструменты" и "электроника".
Сотрудники российского сервиса "Яндекс. Маркет" выявили, что больше всего во время "чёрной пятницы" покупали игрушки, инструменты и электронику, сообщает E-pepper со ссылкой на представителя компании.
По данным издания, на первом месте по количеству продаж оказался фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2.
Интерактивный планшет Mobiloo занял второе место, а замкнул тройку лидеров электрический лобзик Bort BPS-650-Q.
Средняя скидка на все товары "Яндекса. Маркет" составила 40 процентов, максимальная — 90. По такой акции около 5,5 тысячи заказов сделали пользователи за три дня распродаж.