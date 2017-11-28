В ГД заявили, что запуск ракеты КНДР угрожает безопасности российских депутатов

По оценкам Министерства обороны Японии, ракета, запущенная из КНДР, летела около 50 минут, после чего упала в исключительной экономической зоне Японии.

Испытание баллистической ракеты КНДР ставит под вопрос безопасность российских депутатов, находящихся в стране в составе делегации. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

— Это вызывает недоумение. Особенно в период, когда там находится наша делегация, обсуждает план мирного урегулирования на Корейском полуострове, — цитирует Швыткина РИА "Новости".

Представитель Пентагона Кристофер Логан заявил, что пуск ракеты, как предполагается, был осуществлён приблизительно в 13:30 по североамериканскому восточному времени. В ведомстве "оценивают ситуацию".