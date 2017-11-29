Суд частично оправдал подозреваемого в нападении на консульство США в Бенгази

Абу Ахмед Хаттала был оправдан по обвинениям в убийствах при нападении на консульство США в Бенгази 12 сентября 2012 года.

В США суд присяжных частично оправдал вдохновителя нападения на дипмиссию США в Бенгази Абу Ахмеда Хаттала. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Accused mastermind of 2012 Benghazi attacks is convicted of terrorism, acquitted of murder https://t.co/AedE22uY1R pic.twitter.com/b52YmrU0nu — Los Angeles Times (@latimes) November 28, 2017

Хаттала был оправдан по обвинениям в убийствах при нападении на консульство США в Бенгази 12 сентября 2012 года, унёсшем жизни четырёх американских граждан.

Несмотря на то, что Хаттала был оправдан по наиболее серьёзным пунктам обвинения, он по-прежнему может быть приговорён к пожизненному заключению по другим статьям.