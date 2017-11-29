Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 ноября 2017, 04:03

Суд частично оправдал подозреваемого в нападении на консульство США в Бенгази

Абу Ахмед Хаттала был оправдан по обвинениям в убийствах при нападении на консульство США в Бенгази 12 сентября 2012 года.

В США суд присяжных частично оправдал вдохновителя нападения на дипмиссию США в Бенгази Абу Ахмеда Хаттала. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Хаттала был оправдан по обвинениям в убийствах при нападении на консульство США в Бенгази 12 сентября 2012 года, унёсшем жизни четырёх американских граждан.

Несмотря на то, что Хаттала был оправдан по наиболее серьёзным пунктам обвинения, он по-прежнему может быть приговорён к пожизненному заключению по другим статьям.

Ранее Лайф сообщал, что предполагаемому нападавшему на консульство США в Бенгази предъявлены обвинения.

BannerImage
Роман Босиков
  • Новости
  • Ливия
  • США
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar