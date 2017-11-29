В Госдуме предложили увольнять тренеров за допинг спортсменов

В поправках предлагается отстранять от работы весь персонал, который обслуживает спортсмена, пойманного на допинге.

Депутаты от партии ЛДПР предложили внести поправки в антидопинговое законодательство, согласно которым ответственность за использование запрещённых препаратов будут нести не только тренеры, но также инструкторы, врачи и другой персонал. Об этом сообщают "Известия".

В поправках предлагается отстранять от работы весь персонал, который обслуживает спортсмена, пойманного на допинге.