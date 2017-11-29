В Госдуме предложили увольнять тренеров за допинг спортсменов
В поправках предлагается отстранять от работы весь персонал, который обслуживает спортсмена, пойманного на допинге.
Депутаты от партии ЛДПР предложили внести поправки в антидопинговое законодательство, согласно которым ответственность за использование запрещённых препаратов будут нести не только тренеры, но также инструкторы, врачи и другой персонал. Об этом сообщают "Известия".
В поправках предлагается отстранять от работы весь персонал, который обслуживает спортсмена, пойманного на допинге.
Законопроектом также предусмотрено создание системы аттестации тренеров, в том числе тренеров сборных команд России. Предусмотрено три категории аттестации: вторая, первая и высшая. Критерии, согласно которым будет проводиться аттестация, утвердит Минспорт.