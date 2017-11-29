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Регион
Опубликовано 29 ноября 2017, 04:42

В Госдуме предложили увольнять тренеров за допинг спортсменов

В поправках предлагается отстранять от работы весь персонал, который обслуживает спортсмена, пойманного на допинге.

Депутаты от партии ЛДПР предложили внести поправки в антидопинговое законодательство, согласно которым ответственность за использование запрещённых препаратов будут нести не только тренеры, но также инструкторы, врачи и другой персонал. Об этом сообщают "Известия".

В поправках предлагается отстранять от работы весь персонал, который обслуживает спортсмена, пойманного на допинге.

Законопроектом также предусмотрено создание системы аттестации тренеров, в том числе тренеров сборных команд России. Предусмотрено три категории аттестации: вторая, первая и высшая. Критерии, согласно которым будет проводиться аттестация, утвердит Минспорт.

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Роман Босиков
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