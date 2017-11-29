На ПК выйдет симулятор майнинга криптовалют
Фото © Flickr/Colin
Игра будет настолько реалистичной, что главный герой сможет продать почку ради своего дела.
Студия Boolba Entertainment работает над симулятором майнинга — True Mining Simulator. Игрокам предстоит почувствовать все проблемы, с которыми сталкиваются "охотники" на криптовалюты.
На ПК выйдет игра про майнинг криптовалют, в которой можно будет продать почку
Фото © Valve Corporation
По словам разработчиков, они хотят показать в игре быстрорастущий рынок криптовалют. Игроку предстоит следить за своим оборудованием, предсказывать поведение рынка, а также планировать расходы на развлечения и ферму.
Альфа-версия True Mining Simulator выйдет в начале 2018 года.