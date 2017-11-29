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Опубликовано 29 ноября 2017, 12:15

На ПК выйдет симулятор майнинга криптовалют

Фото &copy; Flickr/Colin

Фото © Flickr/Colin

Игра будет настолько реалистичной, что главный герой сможет продать почку ради своего дела.

Студия Boolba Entertainment работает над симулятором майнинга — True Mining Simulator. Игрокам предстоит почувствовать все проблемы, с которыми сталкиваются "охотники" на криптовалюты.

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На ПК выйдет игра про майнинг криптовалют, в которой можно будет продать почку

Фото © Valve Corporation

По словам разработчиков, они хотят показать в игре быстрорастущий рынок криптовалют. Игроку предстоит следить за своим оборудованием, предсказывать поведение рынка, а также планировать расходы на развлечения и ферму.

Альфа-версия True Mining Simulator выйдет в начале 2018 года.

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Сергей Сурепин
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