На ПК выйдет симулятор майнинга криптовалют

Игра будет настолько реалистичной, что главный герой сможет продать почку ради своего дела.

Студия Boolba Entertainment работает над симулятором майнинга — True Mining Simulator. Игрокам предстоит почувствовать все проблемы, с которыми сталкиваются "охотники" на криптовалюты.

На ПК выйдет игра про майнинг криптовалют, в которой можно будет продать почку

По словам разработчиков, они хотят показать в игре быстрорастущий рынок криптовалют. Игроку предстоит следить за своим оборудованием, предсказывать поведение рынка, а также планировать расходы на развлечения и ферму.