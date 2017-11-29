Игроки рекламируют читы в PlayerUnknown's Battlegrounds

Пользователи обратили внимание на игроков PlayerUnknown's Battlegrounds, которые начали активно продвигать чит-программу с помощью рекламы. Один из участников матча заметил рядом с собой геймера, который использовал чит для быстрого передвижения.

Читеры начали продвигать свои программы посредством внутриигровой рекламы в PlayerUnknown's Battlegrounds Фото: © Скриншот геймплея

Вместе с этим читер начал рассказывать, что может поделиться программой, которая позволяет ему так быстро передвигаться. Также есть подозрения, что некоторые читеры пользуются услугами популярных стримеров для продвижения своего программного обеспечения.