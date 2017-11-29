Игроки рекламируют читы в PlayerUnknown's Battlegrounds
Создатели стороннего программного обеспечения сейчас исследуют новые методы продвижения собственного продукта.
Пользователи обратили внимание на игроков PlayerUnknown's Battlegrounds, которые начали активно продвигать чит-программу с помощью рекламы. Один из участников матча заметил рядом с собой геймера, который использовал чит для быстрого передвижения.
Читеры начали продвигать свои программы посредством внутриигровой рекламы в PlayerUnknown's Battlegrounds
Фото: © Скриншот геймплея
Вместе с этим читер начал рассказывать, что может поделиться программой, которая позволяет ему так быстро передвигаться. Также есть подозрения, что некоторые читеры пользуются услугами популярных стримеров для продвижения своего программного обеспечения.
Ещё один способ продвижения читов — указывать название ПО в игровых псевдонимах.