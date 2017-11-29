Мобильную версию Animal Crossing скачали 15 миллионов раз
Игре за шесть дней удалось опередить по загрузкам другой мобильный хит Nintendo — Fire Emblem: Heroes.
Фото © Nintendo
Мобильная игра Animal Crossing: Pocket Camp вышла 22 ноября. Она показала один из лучших стартов среди приложений компании Nintendo.
Animal Crossing: Pocket Camp скачали 15 миллионов раз за шесть дней
Фото © Nintendo
За шесть дней совокупное количество загрузок в Google Play и App Store составило 15 миллионов. Игра разошлась в два раза лучше Fire Emblem: Heroes.
При этом лучший показатель остаётся у Super Mario Run — игру скачали 32 миллиона раз.