Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 ноября 2017, 11:14

Мобильную версию Animal Crossing скачали 15 миллионов раз

Игре за шесть дней удалось опередить по загрузкам другой мобильный хит Nintendo — Fire Emblem: Heroes.

Фото &copy; Nintendo

Фото © Nintendo

Мобильная игра Animal Crossing: Pocket Camp вышла 22 ноября. Она показала один из лучших стартов среди приложений компании Nintendo.

image

Animal Crossing: Pocket Camp скачали 15 миллионов раз за шесть дней

Фото © Nintendo

За шесть дней совокупное количество загрузок в Google Play и App Store составило 15 миллионов. Игра разошлась в два раза лучше Fire Emblem: Heroes.

При этом лучший показатель остаётся у Super Mario Run — игру скачали 32 миллиона раз.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • nintendo
  • Приложения
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar