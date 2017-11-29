Sony отчиталась о самой успешной "чёрной пятнице"
Производитель игровых консолей, игр и другой техники остался доволен последней распродажей.
Компания Sony объявила о небывалом успехе в этом году во время "чёрной пятницы". Пока что это самая удачная распродажа в истории японской компании.
Последняя "чёрная пятница" стала для Sony самой успешной
Фото: © Sony
В этом году Sony продала наибольшее количество игровых консолей в рамках "чёрной пятницы". Производитель пока не называет конкретных данных.
Пока Sony изучала цифры исключительно на американском рынке.