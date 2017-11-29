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Регион
Опубликовано 29 ноября 2017, 10:41

Sony отчиталась о самой успешной "чёрной пятнице"

Производитель игровых консолей, игр и другой техники остался доволен последней распродажей.

Компания Sony объявила о небывалом успехе в этом году во время "чёрной пятницы". Пока что это самая удачная распродажа в истории японской компании.

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Последняя "чёрная пятница" стала для Sony самой успешной

Фото: © Sony

В этом году Sony продала наибольшее количество игровых консолей в рамках "чёрной пятницы". Производитель пока не называет конкретных данных.

Пока Sony изучала цифры исключительно на американском рынке.

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Сергей Сурепин
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