В ГД предложили штрафовать на 5 млн за грубое нарушение закона о СМИ-иноагентах

При этом физлиц предлагают наказывать на 100 тысяч или административным арестом, а должностных — на 200 тысяч.

Депутаты внесли в Госдуму проект, позволяющий штрафовать юридические лица на пять миллионов рублей за грубое нарушение закона о СМИ-иноагентах. Инициатором выступил глава Комитета нижней палаты парламента по законодательству Павел Крашенинников, по мнению которого документ рассмотрят в 2018 году.

Согласно проекту, физическим лицам грозит наказание в виде ста тысяч рублей или административного ареста на 14 суток, а должностным — штраф в 200 тысяч.

В пояснительной записке указывается, что наказание последует, если закон о СМИ будет нарушен более двух раз за один год.