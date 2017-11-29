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Опубликовано 29 ноября 2017, 12:06

В ГД предложили штрафовать на 5 млн за грубое нарушение закона о СМИ-иноагентах

Фото: &copy; РИА Новости/Ирина Калашникова

Фото: © РИА Новости/Ирина Калашникова

При этом физлиц предлагают наказывать на 100 тысяч или административным арестом, а должностных — на 200 тысяч.

Депутаты внесли в Госдуму проект, позволяющий штрафовать юридические лица на пять миллионов рублей за грубое нарушение закона о СМИ-иноагентах. Инициатором выступил глава Комитета нижней палаты парламента по законодательству Павел Крашенинников, по мнению которого документ рассмотрят в 2018 году.

Согласно проекту, физическим лицам грозит наказание в виде ста тысяч рублей или административного ареста на 14 суток, а должностным — штраф в 200 тысяч.

В пояснительной записке указывается, что наказание последует, если закон о СМИ будет нарушен более двух раз за один год.

Как уже сообщал Лайф, закон о СМИ-иноагентах стал ответным шагом России после того, как США потребовали от телеканала RT America пройти регистрацию в качестве иностранного агента.

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Янковская Ольга
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