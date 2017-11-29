Авторы Quantum Break хотят создать собственную Destiny
Разработчики из студии Remedy продолжают искать в свою команду людей для проекта P7.
Студия Remedy ищет новых сотрудников для проекта с кодовым названием P7. Игра будет похожа на Destiny.
Remedy ищет сотрудников для игры в духе Destiny
Новые члены команды должны будут решать ключевые геймдизайнерские задачи. В частности, необходимо будет создать такие условия и задания, ради которых пользователи будут заранее планировать своё время для его проведения в P7.
Предполагается, что P7 будет включать в себя элементы не только Destiny, но и PlayerUnknown's Battlegrounds.