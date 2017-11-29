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Регион
Опубликовано 29 ноября 2017, 10:13

Авторы Quantum Break хотят создать собственную Destiny

Фото: &copy; destinythegame.com

Фото: © destinythegame.com

Разработчики из студии Remedy продолжают искать в свою команду людей для проекта P7.

Студия Remedy ищет новых сотрудников для проекта с кодовым названием P7. Игра будет похожа на Destiny.

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Remedy ищет сотрудников для игры в духе Destiny

Фото: © destinythegame.com

Новые члены команды должны будут решать ключевые геймдизайнерские задачи. В частности, необходимо будет создать такие условия и задания, ради которых пользователи будут заранее планировать своё время для его проведения в P7.

Предполагается, что P7 будет включать в себя элементы не только Destiny, но и PlayerUnknown's Battlegrounds.

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Сергей Сурепин
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