Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 ноября 2017, 15:32

Cuphead разошлась миллионным тиражом

Фото &copy; Studio MDHR

Фото © Studio MDHR

Платформеру удалось покорить пользователей Steam меньше чем за два месяца после выхода.

Аналитический сервис SteamSpy отчитался о продажах Cuphead. В Steam игру купили более одного миллиона раз.

image

Cuphead получила "платиновый" статус в Steam

Фото © Studio MDHR

На вторую неделю после выхода платформера уже было продано 545 тысяч копий игры. Cuphead в первую неделю продаж заняла четвёртую строчку рейтинга. Игра обогнала на тот момент GTA V.

Напомним, Cuphead вышла 29 сентября на ПК и Xbox One. За проект отвечает студия MDHR.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • steam
  • cuphead
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar