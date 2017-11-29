Cuphead разошлась миллионным тиражом

Платформеру удалось покорить пользователей Steam меньше чем за два месяца после выхода.

Аналитический сервис SteamSpy отчитался о продажах Cuphead. В Steam игру купили более одного миллиона раз.

Cuphead получила "платиновый" статус в Steam Фото © Studio MDHR

На вторую неделю после выхода платформера уже было продано 545 тысяч копий игры. Cuphead в первую неделю продаж заняла четвёртую строчку рейтинга. Игра обогнала на тот момент GTA V.