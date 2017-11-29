Стоимость Electronic Arts снизилась после скандала со Star Wars: Battlefront 2
Фото: © Electronic Arts Inc.
Американский издатель видеоигр лишился трёх миллиардов долларов. Цена акций упала на 8,5%.
17 ноября вышла Star Wars: Battlefront 2. Релиз сопровождался критикой в связи с противоречивой системой микроплатежей.
Из-за скандала со Star Wars: Battlefront 2 рыночная стоимость EA снизилась на три миллиарда долларов
Фото: © Electronic Arts Inc.
В результате этого в Великобритании игра продалась на 60% хуже первой части. Рыночная стоимость Electronic Arts при этом снизилась на 3,1 миллиарда долларов.
Сейчас сообщество продолжает выступать против активного использования микроплатежей.