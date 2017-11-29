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Опубликовано 29 ноября 2017, 15:55

Стоимость Electronic Arts снизилась после скандала со Star Wars: Battlefront 2

Фото: &copy;&nbsp;Electronic Arts Inc.

Фото: © Electronic Arts Inc.

Американский издатель видеоигр лишился трёх миллиардов долларов. Цена акций упала на 8,5%.

17 ноября вышла Star Wars: Battlefront 2. Релиз сопровождался критикой в связи с противоречивой системой микроплатежей.

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Из-за скандала со Star Wars: Battlefront 2 рыночная стоимость EA снизилась на три миллиарда долларов

Фото: © Electronic Arts Inc.

В результате этого в Великобритании игра продалась на 60% хуже первой части. Рыночная стоимость Electronic Arts при этом снизилась на 3,1 миллиарда долларов.

Сейчас сообщество продолжает выступать против активного использования микроплатежей.

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Сергей Сурепин
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