Авторы Destiny 2 отказались от трансляции нового дополнения
Фото © Activision
Вместо проведения стрима разработчики хотят подготовить текстовое сообщение и раскрыть планы на шутер.
Игроки Destiny 2 продолжают критиковать разработчиков. Это связано с тем, что Bungie использовала скрытые механики, которые усложняют процесс прокачки персонажей.
Bungie отменила трансляцию дополнения для Destiny 2 после критики игры
Фото © Activision
В связи с этим разработчикам пришлось отказаться от проведения новой трансляции. В рамках этого мероприятия команда хотела показать дополнение Curse of Osiris.
В итоге Bungie опубликует всю информацию в своём блоге. Само дополнение должно выйти 5 декабря.