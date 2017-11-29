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Опубликовано 29 ноября 2017, 16:21

Авторы Destiny 2 отказались от трансляции нового дополнения

Фото &copy;&nbsp;Activision

Фото © Activision

Вместо проведения стрима разработчики хотят подготовить текстовое сообщение и раскрыть планы на шутер.

Игроки Destiny 2 продолжают критиковать разработчиков. Это связано с тем, что Bungie использовала скрытые механики, которые усложняют процесс прокачки персонажей.

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Bungie отменила трансляцию дополнения для Destiny 2 после критики игры

Фото © Activision

В связи с этим разработчикам пришлось отказаться от проведения новой трансляции. В рамках этого мероприятия команда хотела показать дополнение Curse of Osiris.

В итоге Bungie опубликует всю информацию в своём блоге. Само дополнение должно выйти 5 декабря.

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Сергей Сурепин
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