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Опубликовано 29 ноября 2017, 16:43

Авторы Star Citizen разрешили покупать землю за реальные деньги

Теперь игроки могут внести своё имя в кадастр космического симулятора, который так и не вышел.

Студия Cloud Imperium Games добавила в Star Citizen возможность покупки земли. Вырученные средства пойдут в бюджет космического симулятора.

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В Star Citizen теперь можно покупать землю за реальные деньги

Фото: © Flickr/mr.hasgaha

Участок площадью четыре квадратных метра стоит 50 долларов. Если вам нужна земля размером восемь на восемь метров, то придётся заплатить 100 долларов.

Сейчас бюджет Star Citizen составляет более 168 миллионов долларов. Игра находится в разработке почти пять лет.

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Сергей Сурепин
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