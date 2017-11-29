GTA: San Andreas получила режим "королевской битвы"
Пользователи продолжают фанатеть от нового тренда, который задали авторы PlayerUnknown's Battlegrounds.
Популярность PlayerUnknown's Battlegrounds продолжает зашкаливать. В связи с этим в самых разнообразных играх появляется режим "королевской битвы".
Для GTA: San Andreas выпустили режим "королевской битвы"
Новый тренд дошёл до Grand Theft Auto: San Andreas. Фанаты выпустили новый режим, который полностью копирует настройки и интерфейс PlayerUnknown's Battlegrounds.
Сейчас работают серверы на 200 и 400 человек.