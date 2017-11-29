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Опубликовано 29 ноября 2017, 17:11

GTA: San Andreas получила режим "королевской битвы"

Пользователи продолжают фанатеть от нового тренда, который задали авторы PlayerUnknown's Battlegrounds.

Популярность PlayerUnknown's Battlegrounds продолжает зашкаливать. В связи с этим в самых разнообразных играх появляется режим "королевской битвы".

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Для GTA: San Andreas выпустили режим "королевской битвы"

Новый тренд дошёл до Grand Theft Auto: San Andreas. Фанаты выпустили новый режим, который полностью копирует настройки и интерфейс PlayerUnknown's Battlegrounds.

Сейчас работают серверы на 200 и 400 человек.

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Сергей Сурепин
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