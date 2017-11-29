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Регион
Опубликовано 29 ноября 2017, 13:56

Услышав вердикт Гаагского трибунала, обвиняемый хорватский генерал принял яд

Хорватский генерал Слободан Пральяк, который проходит обвиняемым по делу за военные преступления в бывшей Югославии, принял яд, как только услышал вердикт Гаагского трибунала.

В итоге заседание было приостановлено. Данных о состоянии генерала пока нет.

Добавим, что сегодня в Гааге рассматривали жалобу Пральяка на приговор суда, вынесенный ещё в 2013 году. В качестве наказания за военные преступления ему назначили 20 лет, однако сегодня Международный трибунал оставил тот приговор в силе, после чего обвиняемый принял яд.

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Янковская Ольга
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