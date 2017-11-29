Услышав вердикт Гаагского трибунала, обвиняемый хорватский генерал принял яд
Хорватский генерал Слободан Пральяк, который проходит обвиняемым по делу за военные преступления в бывшей Югославии, принял яд, как только услышал вердикт Гаагского трибунала.
Bosnian Croat Slobodan #Praljak claims to have drunk poison after UN war crimes tribunal ICTY upheld his sentence. The tribunal has adjourned pic.twitter.com/LpNGmZu917— DW | Europe (@dw_europe) 29 ноября 2017 г.
В итоге заседание было приостановлено. Данных о состоянии генерала пока нет.
Добавим, что сегодня в Гааге рассматривали жалобу Пральяка на приговор суда, вынесенный ещё в 2013 году. В качестве наказания за военные преступления ему назначили 20 лет, однако сегодня Международный трибунал оставил тот приговор в силе, после чего обвиняемый принял яд.