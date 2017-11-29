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Регион
Опубликовано 29 ноября 2017, 14:09

СМИ сняли на видео, как хорватский генерал принял яд в Гаагском трибунале

ТВ-камеры сняли момент, как хорватский генерал Слободан Пральяк принял яд, услышав вердикт Гаагского трибунала, который принял решение оставить приговор от 2013 года в силе.

Генерал обвиняется в военных преступлениях, совершённых в бывшей Югославии. Как видно на кадрах, Пральяк услышал приговор и поднёс ко рту стакан. Выпив жидкость, он объявил суду, что принял яд. Адвокат его также подтвердил, что в стакане была отрава.

Известно, что суд постановил остановить заседание. В учреждение прибыли медики. При этом пока о состоянии Пральяка не сообщается.

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Янковская Ольга
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