СМИ сняли на видео, как хорватский генерал принял яд в Гаагском трибунале

ТВ-камеры сняли момент, как хорватский генерал Слободан Пральяк принял яд, услышав вердикт Гаагского трибунала, который принял решение оставить приговор от 2013 года в силе.

++ BREAKING: La corte dell'Aja sospende la seduta del processo di appello dopo il tentativo di avvelenamento di Slobodan #Praljak, imputato su cui pende una condanna a 20 anni. L'allarme lanciato dal suo avvocato #TheHague pic.twitter.com/y6x0NPzhNK — euronews Italiano (@euronewsit) 29 ноября 2017 г.

Генерал обвиняется в военных преступлениях, совершённых в бывшей Югославии. Как видно на кадрах, Пральяк услышал приговор и поднёс ко рту стакан. Выпив жидкость, он объявил суду, что принял яд. Адвокат его также подтвердил, что в стакане была отрава.