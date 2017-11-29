Оппозиция Черногории раскритиковала показания о связи Кадырова с попыткой путча

Руководство "Демократического фронта" сообщило, что передало письмо для министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в котором хотело сообщить о новых попытках представить Россию в негативном свете и связать Москву с предполагаемой попыткой госпереворота 16 октября 2016 года.

Один из лидеров оппозиционного "Демократического фронта" в Черногории Милан Кнежевич прокомментировал утверждения свидетеля о возможной причастности главы Чечни Рамзана Кадырова к попытке государственного переворота в Черногории. По его словам, они абсурдны и нежизнеспособны и направлены на то, чтобы "поддерживать антироссийскую истерику в Черногории".

— Во время очередного выступления ложного свидетеля обвинения Саши Синджелича мы узнали новые моменты, а именно — что в госперевороте кроме мистического "Эди" замешан и глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам Саши Синджелича, тот мистический россиянин во время одной прогулки в парке Калемегдан в Белграде сообщил ему, что Кадыров включился в события в Черногории и дал огромную сумму денег одному из черногорских муфтиев, чтобы тот повлиял на (политическое движение славян-мусульман) Бошнякую партию и она вошла в коалицию с ДФ, — цитирует РИА "Новости" слова оппозиционного лидера.

Напомним, свидетель обвинения по делу о подготовке переворота в Черногории осенью 2016 года Саша Синджелич заявил в суде, что гражданин РФ Эдуард Шишмаков ("Эди") является главным организатором подготовки путча. Также он сообщил, что глава ЧР Рамзан Кадыров пытался повлиять на черногорских мусульман с целью склонить их на сторону оппозиции.