Умер хорватский генерал, выпивший яд на заседании Гаагского трибунала

Хорватский генерал Слободан Пральяк, который принял яд во время заседания Гаагского трибунала, умер. Об этом сообщает AP.

++ BREAKING: La corte dell'Aja sospende la seduta del processo di appello dopo il tentativo di avvelenamento di Slobodan #Praljak, imputato su cui pende una condanna a 20 anni. L'allarme lanciato dal suo avvocato #TheHague pic.twitter.com/y6x0NPzhNK — euronews Italiano (@euronewsit) 29 ноября 2017 г.

Медики пытались спасти жизнь обвиняемого по делу о военных преступлениях, совершённых в бывшей Югославии. Однако он умер.

Добавим, что до сих пор не установлено, какой именно яд принял Пральяк.