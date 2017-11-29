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Регион
Опубликовано 29 ноября 2017, 16:57

Умер хорватский генерал, выпивший яд на заседании Гаагского трибунала

Хорватский генерал Слободан Пральяк, который принял яд во время заседания Гаагского трибунала, умер. Об этом сообщает AP.

Медики пытались спасти жизнь обвиняемого по делу о военных преступлениях, совершённых в бывшей Югославии. Однако он умер.

Добавим, что до сих пор не установлено, какой именно яд принял Пральяк.

Как уже сообщал Лайф, Международный трибунал рассматривал жалобу генерала на приговор о 20 годах заключения, вынесенный ему в 2013 году. Как только он услышал, что решение остаётся в силе, Пральяк принял яд.

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Янковская Ольга
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