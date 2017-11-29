Умер хорватский генерал, выпивший яд на заседании Гаагского трибунала
Хорватский генерал Слободан Пральяк, который принял яд во время заседания Гаагского трибунала, умер. Об этом сообщает AP.
++ BREAKING: La corte dell'Aja sospende la seduta del processo di appello dopo il tentativo di avvelenamento di Slobodan #Praljak, imputato su cui pende una condanna a 20 anni. L'allarme lanciato dal suo avvocato #TheHague pic.twitter.com/y6x0NPzhNK— euronews Italiano (@euronewsit) 29 ноября 2017 г.
Медики пытались спасти жизнь обвиняемого по делу о военных преступлениях, совершённых в бывшей Югославии. Однако он умер.
Добавим, что до сих пор не установлено, какой именно яд принял Пральяк.
Как уже сообщал Лайф, Международный трибунал рассматривал жалобу генерала на приговор о 20 годах заключения, вынесенный ему в 2013 году. Как только он услышал, что решение остаётся в силе, Пральяк принял яд.