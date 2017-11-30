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Регион
Опубликовано 29 ноября 2017, 21:01

"Голое" селфи Беллы Хадид за считаные часы собрало 2 млн просмотров в Instagram

Американская фотомодель Белла Хадид выложила на своей странице в "Инстаграме" короткое топлес-видео. На кадрах девушка посылает зрителям воздушный поцелуй, прикрывая грудь руками. За короткое время ролик собрал почти два миллиона просмотров.

Белла Хадид, принявшая участие в недавнем показе Victoria's Secret, решила порадовать поклонников видео без элитного белья. Короткий ролик девушка выложила в своём "инстаграме", и он моментально собрал больше миллиона просмотров.

Пользователи оставили к сексуальному видео больше двух тысяч комментариев, где восхитились красотой девушки и попросили её не прикрываться рукой во время следующей съёмки. И Белла Хадид выполнила просьбу поклонников — правда, несколько иначе, чем они рассчитывали.

Отметим, что в "инстаграме" Беллы Хадид больше 15 миллионов подписчиков, поэтому можно ожидать многократного увеличения числа просмотров откровенного видео.

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Татьяна Кондратьева
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