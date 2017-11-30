"Голое" селфи Беллы Хадид за считаные часы собрало 2 млн просмотров в Instagram

Белла Хадид, принявшая участие в недавнем показе Victoria's Secret, решила порадовать поклонников видео без элитного белья. Короткий ролик девушка выложила в своём "инстаграме", и он моментально собрал больше миллиона просмотров.

Пользователи оставили к сексуальному видео больше двух тысяч комментариев, где восхитились красотой девушки и попросили её не прикрываться рукой во время следующей съёмки. И Белла Хадид выполнила просьбу поклонников — правда, несколько иначе, чем они рассчитывали.