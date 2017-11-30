Полицейским могут отдать контроль за соблюдением тишины

Четверо парламентариев от фракции "Единая Россия" — Анатолий Тихомиров, Евгений Марченко, Николай Брыкин и Илья Осипов, — решили усложнить жизнь россиянам, которые шумят по ночам и мешают своим соседям отдыхать.

Депутаты Госдумы подготовили революционный законопроект, который вернёт в федеральное законодательство "закон о тишине" в жилых домах. Единороссы предлагают дополнить положением о необходимости соблюдения тишины с 23 вечера до 7 часов утра статью 17 Жилищного кодекса РФ.

Речь идёт о следующих видах шума: использование телевизоров, радиоприёмников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, игра на музыкальных инструментах; крики, свист, пение, производство ремонтных работ, а также иные действия граждан, сопровождающиеся громкими звуками и нарушающие покой других лиц в жилых помещениях и местах общего пользования жилых домов, в гостиницах и общежитиях.

Инициатива парламентариев предусматривает ряд исключений, в случае которых за шум в ночное время не будет наступать административная ответственность. Речь идёт о нарушении тишины в связи с необходимостью предотвратить правонарушение, ликвидацией последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, а также проведением неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности жильцов. Кроме того, в этот список могут попасть действия, совершаемые при отправлении религиозных культов в рамках канонических требований конфессий, а также при проведении культурно-массовых мероприятий, разрешённых чиновниками.

По словам парламентариев, проблема заключается в том, что в России в каждом регионе есть свой закон о тишине, но следить за его исполнением некому.

По словам адвоката Александра Островского, например, в Москве с 2007 года есть свой Кодекс об административных правонарушениях, в который с 1 января 2016 года введена статья 3.13 о тишине. — Так, по столичному кодексу предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа за нарушения покоя граждан в ночное время (с 23 до 7 часов), например, за ремонтные работы, которые проводятся в запрещённое время. Наказание может быть как в виде предупреждения, так и штрафа, который назначается гражданам, — от одной до трёх тысяч рублей, — рассказывает Островский.

Как отмечает юрист Островский, подобие закона о тишине есть и в других регионах. Например в Воронежской, Псковской, Архангельской областях. В Казани. Там нельзя шуметь с 23 часов вечера до 6 утра. За это положен штраф от 500 до 1000 рублей, а вот в Санкт-Петербурге — уже 5000 рублей.

Пока полиция бездействует, юрист советует искать управу на шумных соседей в судах. — Если вы проживаете в многоквартирном доме, например, в Москве, и соседи нарушают ваш покой в те часы тишины, которые охраняются законом, можно попытаться записать шум на диктофон, провести экспертизу, которая установит превышение допустимого значения децибел, и после обратиться в суд с заявлением о возмещении ущерба, причинённого правонарушением соседа, — предлагает Островский.

Как отмечают депутаты в пояснительной записке к законопроекту, в 2014 году в КоАП РФ были внесены изменения, согласно которым протоколы о таких правонарушениях полицейские могут составлять только в том случае, если заключено соглашение между МВД РФ и субъектом РФ.

До сих пор такие соглашения не заключены ни в одном регионе. Госдума предлагает внести поправки в федеральные законы, и тогда по ним уже будет работать вся федеральная полиция.

Предложение депутатов вносит изменения в Жилищный кодекс и устанавливает административную ответственность за нарушение покоя граждан в ночное время на федеральном уровне, что позволит полицейским штрафовать нарушителей.

По слова адвоката Олега Сухова, ему вполне понятно, почему депутаты внесли предложение дополнить законопроект положением о необходимости соблюдения тишины с 23 вечера до 7 часов утра в статью 17 Жилищного кодекса РФ.

— Сейчас действительно сложилась несколько противоречивая ситуация, когда есть запрет на шум в определённое время (предусмотренный законодательством большинства субъектов РФ), однако реальных механизмов воздействия на правонарушителей нет, — возмущается юрист Олег Сухов.

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Как отмечает юрист, подобные нарушения не относятся к сфере действия полиции, а чиновники просто не имеют никаких средств для привлечения виновных к ответственности. — Поэтому вполне логично возвращение этих нарушений под юрисдикцию полиции. Однако на полицейских, может сильно возрасти нагрузка, что будет отвлекать их от выездов по более серьёзным поводам, — говорит Олег Сухов.