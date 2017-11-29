В Хорватии сочли приговор Пральяку несправедливым по отношению к народу страны

Помимо этого Андрей Пленкович выразил соболезнования семье бывшего хорватского генерала.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал несправедливым по отношению к хорватскому народу решение Международного трибунала по бывшей Югославии, который подтвердил виновность руководства Хорватии 90-х годов в военных преступлениях на территории Боснии и Герцеговины.

Глава правительства выразил сожаление в связи с вынесенным ранее приговором и принёс "глубочайшие соболезнования" близким бывшего хорватского генерала Слободана Праляка.

— Его поступок говорит о глубокой моральной несправедливости по отношению к хорватскому народу, — заявил Пленкович, отметив, что Хорватия оказывала помощь Боснии против "агрессии Сербии".

Как отметил Пленкович, хорватские власти не были связаны с военными преступлениями в БиГ, как указано в приговоре МТБЮ.