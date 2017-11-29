В Хорватии сочли приговор Пральяку несправедливым по отношению к народу страны
Боснийские хорваты зажгли свечи после оглашения вердикта Гаагского трибунала. Фото: ©REUTERS/Dado Ruvic
Помимо этого Андрей Пленкович выразил соболезнования семье бывшего хорватского генерала.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал несправедливым по отношению к хорватскому народу решение Международного трибунала по бывшей Югославии, который подтвердил виновность руководства Хорватии 90-х годов в военных преступлениях на территории Боснии и Герцеговины.
Глава правительства выразил сожаление в связи с вынесенным ранее приговором и принёс "глубочайшие соболезнования" близким бывшего хорватского генерала Слободана Праляка.
— Его поступок говорит о глубокой моральной несправедливости по отношению к хорватскому народу, — заявил Пленкович, отметив, что Хорватия оказывала помощь Боснии против "агрессии Сербии".
Как отметил Пленкович, хорватские власти не были связаны с военными преступлениями в БиГ, как указано в приговоре МТБЮ.
Напомним, сегодня бывший хорватский генерал Слободан Пральяк принял яд, услышав вердикт Гаагского трибунала. Спасти ему жизнь медикам не удалось. Как писал Лайф, СМИ сняли на видео инцидент.