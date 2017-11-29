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Регион
Опубликовано 29 ноября 2017, 21:47

В Хорватии сочли приговор Пральяку несправедливым по отношению к народу страны

Боснийские хорваты зажгли свечи после оглашения вердикта Гаагского трибунала. Фото: &copy;REUTERS/Dado Ruvic

Боснийские хорваты зажгли свечи после оглашения вердикта Гаагского трибунала. Фото: ©REUTERS/Dado Ruvic

Помимо этого Андрей Пленкович выразил соболезнования семье бывшего хорватского генерала.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал несправедливым по отношению к хорватскому народу решение Международного трибунала по бывшей Югославии, который подтвердил виновность руководства Хорватии 90-х годов в военных преступлениях на территории Боснии и Герцеговины.

Глава правительства выразил сожаление в связи с вынесенным ранее приговором и принёс "глубочайшие соболезнования" близким бывшего хорватского генерала Слободана Праляка.

— Его поступок говорит о глубокой моральной несправедливости по отношению к хорватскому народу, — заявил Пленкович, отметив, что Хорватия оказывала помощь Боснии против "агрессии Сербии".

Как отметил Пленкович, хорватские власти не были связаны с военными преступлениями в БиГ, как указано в приговоре МТБЮ.

Напомним, сегодня бывший хорватский генерал Слободан Пральяк принял яд, услышав вердикт Гаагского трибунала. Спасти ему жизнь медикам не удалось. Как писал Лайф, СМИ сняли на видео инцидент.

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Майя Селезнёва
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