Власти Чечни: Кадыров не имеет отношения к подготовке путча в Черногории

Министр по национальной политике, внешним связям и печати Чечни Джамбулат Умаров заявил, что подозрения в причастности главы ЧР Рамзана Кадырова к попытке государственного переворота в Черногории необоснованны.

— Глава Чеченской Республики не имеет ни малейшего отношения к политическим процессам этой страны. К сожалению, подобные необоснованные и провокационные высказывания некоторых безответственных политиков в последнее время становятся печальной нормой, — цитирует ТАСС слова министра.

По его словам, делегация из Черногории в начале 2017 года приезжала в Чечню, но с Кадыровым её члены не встречались.

Напомним, свидетель обвинения по делу о подготовке переворота в Черногории осенью 2016 года Саша Синджелич заявил в суде, что гражданин РФ Эдуард Шишмаков (Эди) является главным организатором подготовки путча. Также он сообщил, что глава Чечни Кадыров пытался повлиять на черногорских мусульман с целью склонить их на сторону оппозиции.