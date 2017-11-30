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Регион
Опубликовано 30 ноября 2017, 03:26

"АвтоВАЗ" начал продавать автомобили Lada в Иордании

Lada 4x4. Фото: &copy; "АвтоВАЗ"

Lada 4x4. Фото: © "АвтоВАЗ"

Для покупателей российских машин в королевстве предусмотрена круглосуточная помощь на дорогах в течение трёх лет.

"АвтоВАЗ" возобновил продажи машин марки Lada в Иордании, сообщает пресс-центр производителя. Шоу-рум, площадью 400 квадратных метров, открылся в столице королевства в Иммане.

По данным компании, там будут продаваться модели Lada Vesta, Granta, трёх- и пятидверные версии внедорожников, семиместный универсал, фургон Largus, а также Kalina и Kalina Cross.

Для покупателей автомобилей марки Lada в королевстве предусмотрена помощь на дорогах, которая будет действовать круглосуточно в течение трёх лет после покупки машины.

Автомобили Lada официально поставлялись в Иорданию в 1986–1998 годах. За эти годы суммарный объём продаж составил более девяти с половиной тысяч машин.

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Ирина Иваницкая
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