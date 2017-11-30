"АвтоВАЗ" начал продавать автомобили Lada в Иордании

Для покупателей российских машин в королевстве предусмотрена круглосуточная помощь на дорогах в течение трёх лет.

"АвтоВАЗ" возобновил продажи машин марки Lada в Иордании, сообщает пресс-центр производителя. Шоу-рум, площадью 400 квадратных метров, открылся в столице королевства в Иммане.

По данным компании, там будут продаваться модели Lada Vesta, Granta, трёх- и пятидверные версии внедорожников, семиместный универсал, фургон Largus, а также Kalina и Kalina Cross.

Для покупателей автомобилей марки Lada в королевстве предусмотрена помощь на дорогах, которая будет действовать круглосуточно в течение трёх лет после покупки машины.