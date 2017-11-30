Восемь человек погибли в результате обвала на угольной шахте в Мьянме
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Шесть тел уже подняты наверх, а два всё ещё находятся в ловушке. Среди погибших есть гражданин КНР.
Восемь человек погибли и ещё четыре получили ранения в результате обвала в угольной шахте в Минбу провинции Мейанмар. Об этом сообщило китайское посольство в Мьянме.
По данным местного пожарного управления, обвал произошёл из-за взрыва воздуховода. Некоторые из жертв были раздавлены, а другие задохнулись. Среди погибших есть гражданин КНР.
Шесть из восьми тел уже подняты наверх, а два всё еще находятся в ловушке внутри шахты. Посольство Китая в Мьянме направило делегации на место происшествия.