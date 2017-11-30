Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 ноября 2017, 07:35

Восемь человек погибли в результате обвала на угольной шахте в Мьянме

Фото : &copy;&nbsp;Twitter/CGTN&rlm;

Фото : © Twitter/CGTN

Шесть тел уже подняты наверх, а два всё ещё находятся в ловушке. Среди погибших есть гражданин КНР.

Восемь человек погибли и ещё четыре получили ранения в результате обвала в угольной шахте в Минбу провинции Мейанмар. Об этом сообщило китайское посольство в Мьянме.

По данным местного пожарного управления, обвал произошёл из-за взрыва воздуховода. Некоторые из жертв были раздавлены, а другие задохнулись. Среди погибших есть гражданин КНР.

Шесть из восьми тел уже подняты наверх, а два всё еще находятся в ловушке внутри шахты. Посольство Китая в Мьянме направило делегации на место происшествия.

BannerImage
Эмила Сидорова
  • Новости
  • Мьянма
  • шахты
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar