СФ и Госдума ответят на лишение журналистов RT аккредитации в Конгресс США

Депутаты Госдумы и Совета Федераций не исключают, что примут ответные меры на решение США о лишении аккредитации журналистов телеканала RT в Конгресс США. Так, глава комиссии по защите госсуверенитета Совфеда Андрей Климов заявил, что американский конгресс продолжает линию по раскручиванию напряжённости с Россией. — Они вряд ли от этого скоро откажутся и будут пакостить даже по пустякам, что сейчас и происходит,— сказал он в интервью RT.

По его словам, наши журналисты за рубежом должны иметь условия работы не хуже, чем их журналисты здесь. — Пусть не удивляются, если увидят, что вскоре появится адекватная мера ответного характера. Если американцы хотят и дальше расширять эту напряжённость, что, на мой взгляд, контрпродуктивно и аморально, то вся ответственность за наши меры, которые придётся, возможно, применять, лежит на Конгрессе США,— заключил сенатор.

Член комиссии Совфеда по информационной политике Игорь Морозов заявил, что ответные меры на решение Конгресса США лишить аккредитации телеканал RT могут быть приняты уже сегодня, 30 ноября.

"Необходимы ответные меры как можно скорее, не затягивая. Уже сегодня Совет Федерации, я думаю, может принять решение. У нас есть возможность лишить СМИ США возможности беспрепятственного прохода в Совет Федерации", — сказал Морозов.