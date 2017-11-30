Стало известно расписание PlayStation Experience
Фото: © REUTERS/Benoit Tessier
Японские разработчики подготовили несколько презентаций в рамках декабрьской конференции.
Компания Sony объявила расписание четвёртой по счёту презентации PlayStation Experience. Мероприятие состоится 9 и 10 декабря в Анахайме (Калифорния).
Sony Interactive Entertainment опубликовала расписание презентаций на PlayStation Experience
Фото: © REUTERS/Benoit Tessier
В рамках мероприятия Sony расскажет о PlayStation VR, покажет новую игру от авторов LittleBigPlanet — Dreams от Media Molecule. Вместе с этим разработчики покажут новую игру от авторов InFamous — Ghost of Tsushima, отметят десятилетие Uncharted и обсудят The Last of Us Part II.
Открывает PSX 2017 закрытое мероприятие вечером 8 декабря. С речью будет выступать Шон Лэйден, представитель PlayStation Worldwide Studios.