Стало известно расписание PlayStation Experience

Компания Sony объявила расписание четвёртой по счёту презентации PlayStation Experience. Мероприятие состоится 9 и 10 декабря в Анахайме (Калифорния).

В рамках мероприятия Sony расскажет о PlayStation VR, покажет новую игру от авторов LittleBigPlanet — Dreams от Media Molecule. Вместе с этим разработчики покажут новую игру от авторов InFamous — Ghost of Tsushima, отметят десятилетие Uncharted и обсудят The Last of Us Part II.