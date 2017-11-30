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Опубликовано 30 ноября 2017, 12:37

Стало известно расписание PlayStation Experience

Фото: &copy; REUTERS/Benoit Tessier

Фото: © REUTERS/Benoit Tessier

Японские разработчики подготовили несколько презентаций в рамках декабрьской конференции.

Компания Sony объявила расписание четвёртой по счёту презентации PlayStation Experience. Мероприятие состоится 9 и 10 декабря в Анахайме (Калифорния).

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Sony Interactive Entertainment опубликовала расписание презентаций на PlayStation Experience

Фото: © REUTERS/Benoit Tessier

В рамках мероприятия Sony расскажет о PlayStation VR, покажет новую игру от авторов LittleBigPlanet — Dreams от Media Molecule. Вместе с этим разработчики покажут новую игру от авторов InFamous — Ghost of Tsushima, отметят десятилетие Uncharted и обсудят The Last of Us Part II.

Открывает PSX 2017 закрытое мероприятие вечером 8 декабря. С речью будет выступать Шон Лэйден, представитель PlayStation Worldwide Studios.

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Сергей Сурепин
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