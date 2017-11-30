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Опубликовано 30 ноября 2017, 11:55

Авторы Destiny 2 ответили на критику фанатов

Разработчики студии Bungie опубликовали подробности будущих обновлений для шутера.

Изначально студия Bungie планировала провести специальную трансляцию с дополнением Curse of Osiris к шутеру Destiny 2. В связи с критикой со стороны игроков команда отказалась от этой затеи.

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Bungie ответила на критику Destiny 2 и рассказала о ближайших обновлениях игры

Фото: © Flickr/BagoGames

По словам разработчиков, они хотят сделать шутер таким, чтобы в него было интересно возвращаться каждый раз. Bungie планирует улучшить награды за прохождения заданий Strike, Adventure и Lost Sector.

Напомним, Curse of Osiris выйдет 5 декабря.

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Сергей Сурепин
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