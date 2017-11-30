Авторы Destiny 2 ответили на критику фанатов

Изначально студия Bungie планировала провести специальную трансляцию с дополнением Curse of Osiris к шутеру Destiny 2. В связи с критикой со стороны игроков команда отказалась от этой затеи.

По словам разработчиков, они хотят сделать шутер таким, чтобы в него было интересно возвращаться каждый раз. Bungie планирует улучшить награды за прохождения заданий Strike, Adventure и Lost Sector.