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Опубликовано 30 ноября 2017, 11:23

Объявлен список игр для подписчиков PS Plus в декабре

Фото &copy; Little Orbit

Фото © Little Orbit

Компания Sony официально объявила подборку бесплатных игр для подписчиков PS Plus в декабре.

В декабре владельцы PS Plus смогут бесплатно загрузить Darksiders 2. Вместе с этим игроки получат доступ к Kung Fu Panda: Showdown of Legendary Legends.

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Объявлена подборка игр PS Plus на декабрь

Фото © Little Orbit

Сейчас Sony продолжает раздавать игру "Это ты!" для Playlink. Пока не известно, какие ещё игры будут доступны в декабре для подписчиков PS Plus.

Напомним, в сентябре Sony раздавала InFamous: Second Son, а в октябре — Metal Gear Solid V.

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Сергей Сурепин
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