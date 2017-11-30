Объявлен список игр для подписчиков PS Plus в декабре

В декабре владельцы PS Plus смогут бесплатно загрузить Darksiders 2. Вместе с этим игроки получат доступ к Kung Fu Panda: Showdown of Legendary Legends.

Сейчас Sony продолжает раздавать игру "Это ты!" для Playlink. Пока не известно, какие ещё игры будут доступны в декабре для подписчиков PS Plus.